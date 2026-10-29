Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos para volar por el país: cómo aprovecharlos para viajar a Mar del Plata

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con un 20% de descuento en pasajes para vuelos dentro de Argentina.

Aprovechar una escapada por el país o planificar las próximas vacaciones con anticipación puede resultar un poco más accesible. Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con un 20% de descuento en pasajes para vuelos dentro de Argentina y destinos internacionales seleccionados, una oportunidad para quienes quieran organizar un viaje y consultar las opciones disponibles para llegar a Mar del Plata.

La oferta tiene una vigencia limitada: se pueden comprar los pasajes promocionales hasta el domingo 1° de noviembre de 2026 y viajar a partir de abril de 2027. Además, para los vuelos de cabotaje, la empresa ofrece alternativas de financiación en cuotas sin interés, sujetas a los medios de pago y las condiciones de la promoción.

Qué destinos incluye el descuento de Aerolíneas Argentinas

La campaña contempla vuelos dentro de Argentina y una selección de destinos regionales. Entre las opciones internacionales mencionadas se encuentran Santiago de Chile, Lima, Punta del Este y distintas ciudades de Brasil.

Para quienes quieran viajar a Mar del Plata, la recomendación es consultar en la web oficial de la compañía si hay disponibilidad de pasajes con descuento para las fechas elegidas. La aplicación del beneficio depende de las condiciones de la tarifa y de los vuelos habilitados.

Hasta cuándo se pueden comprar los pasajes

La promoción estará disponible para compras realizadas entre el miércoles 28 de octubre y el domingo 1° de noviembre de 2026. El período de viaje comienza en abril de 2027, por lo que la propuesta apunta a quienes puedan organizar sus planes con varios meses de anticipación.

En los vuelos nacionales también se podrá acceder a cuotas sin interés, aunque la cantidad de cuotas y los medios de pago habilitados deben verificarse al momento de la compra.

Cómo acceder a la promoción

Los pasajes se pueden consultar y comprar a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas. Allí se pueden ingresar el origen, el destino y las fechas del viaje para revisar las tarifas disponibles y las condiciones aplicables.

La promoción puede ser una alternativa para quienes quieran planificar una escapada, visitar familiares o anticipar las vacaciones del próximo año. Antes de confirmar la operación, conviene revisar el precio final, la disponibilidad y las restricciones de cada tarifa. Para consultar los vuelos y las condiciones, ingresá a la página oficial de Aerolíneas Argentinas.