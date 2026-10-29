“Nos quedamos sin picaportes ni buzones y ahora esto”: nueva ola de robos en edificios de Mar del Plata

Hay preocupación por una sucesión de hechos delictivos en edificios de Mar del Plata. Imagen: captura video.

Administradores de edificios de Mar del Plata denuncian una nueva ola delictiva, que vuelve a sacudir la seguridad de propietarios e inquilinos, ahora con el robo de porteros eléctricos.

Desde una reconocida administración de consorcios de la ciudad confirmaron a 0223 que los robos vienen ocurriendo en las últimas semanas y ocasionan no solo costosos daños a la propiedad sino también muchas molestias a los residentes de los edificios, que en algunos casos quedan incomunicados por varios días por la falta del portero eléctrico.

Los hechos denunciados hasta el momento ocurrieron en edificios ubicados en Santiago al 2000, Gascón al 2800, Almirante Brown al 2300 y Gascón al 500, pero no se descartan otros similares en otros puntos de la ciudad.

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"Ya nos robaron todos los picaportes, todos los frentes de buzones y ahora arrancan los frentes de los porteros eléctricos. El centro de Mar del Plata de noche es tierra de nadie”, advirtió un vecino, que no quiso dar su nombre.

En un video que fue enviado a la redacción de este medio, se puede ver cómo el pasado martes 27 de octubre alrededor de las 23.10, un sujeto -luego de varios intentos- se lleva el frente del portero de un edificio de Bolívar y Entre Ríos, a metros de la plaza Colón.

Por otra parte, desde los consorcios dudan acerca si hay un importante valor de reventa de los materiales sustraídos. “Ya no quedan los porteros de bronce y se roban los de acero inoxidable. No sé cuánto dinero pueden juntar con eso”, lamentó.

Los costos de reparación son astronómicos: solo en mano de obra los valores oscilan entre 1.500.000 y 2.000.000 millones de pesos. "A lo que hay que pagarle al técnico están los materiales y eso depende del daño. Si rompen muchos cables, que se suma al equipo de parlante, micrófono y la chapa. Todo sale caro", lamentó un administrador.