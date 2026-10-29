Mar del Plata recibe el Torneo Provincial de Selecciones U17: cuándo debuta "La Roja"

El gimnasio "Valentín Pérez"de Kimberley será el epicentro de la competencia.

La Asociación Marplatense de Básquet organizará el Torneo Provincial de Selecciones U17 Masculino, que se disputará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre en Mar del Plata, con la participación de los representativos de La Plata, Pergamino, Junín, Bahía Blanca, Necochea y el seleccionado local.

La competencia se dividirá en dos zonas: la Norte, integrada por La Plata, Pergamino y Junín, y la Sur, conformada por Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. Los partidos se jugarán en los gimnasios de Kimberley y Once Unidos. Todos los encuentros del torneo se transmitirán en vivo a través de la plataforma gmlive.tv.

El seleccionado marplatense estará integrado por Joaquín Boo, Joaquín Bulchi Alessandrini, Juan Cruz Locatelli y Matías Zubik (Peñarol); Mirko Cigoy Arnau, Ulises Grassi Islas, Joaquín García y Agustín Bracciale (Kimberley); Gerónimo Pascal Bertini, Feliciano Carabelli Vidal, Lautaro Yurich y Agustín Sartor (Quilmes); Lautaro Maidana Robles (Unión); e Ignacio Cesari y José Piovani (IAE).

El cuerpo técnico estará encabezado por Maximiliano Maciel como entrenador, Mateo González como asistente y Emiliano Alló como preparador físico.

La Roja debutará este jueves a las 20 frente a Necochea, en el gimnasio Valentín Pérez del club Kimberley.

Fixture completo

Jueves 29 de octubre

18:00 | La Plata vs. Junín — Kimberley.

20:00 | Mar del Plata vs. Necochea – Kimberley

Libres: Pergamino y Bahía Blanca.

Viernes 30 de octubre 10:00 | Pergamino vs. La Plata — Kimberley. 10:00 | Necochea vs. Bahía Blanca — Once Unidos. 18:00 | Junín vs. Pergamino — Kimberley. 20:00 | Mar del Plata vs. Bahía Blanca — Kimberley.

10:00 | Pergamino vs. La Plata – Kimberley

10:00 | Necochea vs. Bahía Blanca — Once Unidos

18:00 | Junín vs. Pergamino – Kimberley

20:00 | Mar del Plata vs. Bahía Blanca — Kimberley.

Sábado 31 de octubre 10:30 | Partido por el quinto puesto: tercero de la Zona Norte vs. tercero de la Zona Sur — Once Unidos. 18:00 | Semifinal 1: primero de la Zona Norte vs. segundo de la Zona Sur — Kimberley. 20:00 | Semifinal 2: primero de la Zona Sur vs. segundo de la Zona Norte — Kimberley.

10:30 | Partido por el quinto puesto: tercero de la Zona Norte vs. tercero de la Zona Sur — Once Unidos

18:00 | Semifinal 1: primero de la Zona Norte vs. segundo de la Zona Sur — Kimberley

20:00 | Semifinal 2: primero de la Zona Sur vs. segundo de la Zona Norte — Kimberley

Domingo 1 de noviembre 10:00 | Partido por el tercer puesto — Kimberley. 12:15 | Final — Kimberley.

10:00 | Partido por el tercer puesto: Kimberley.





12:15 | Final: Kimberley.