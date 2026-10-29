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Mar del Plata recibe el Torneo Provincial de Selecciones U17: cuándo debuta "La Roja"

El certamen se desarrollará entre jueves y domingo en las canchas de Kimberley y Once Unidos.

El gimnasio "Valentín Pérez"de Kimberley será el epicentro de la competencia.

29 de Octubre de 2026 07:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asociación Marplatense de Básquet organizará el Torneo Provincial de Selecciones U17 Masculino, que se disputará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre en Mar del Plata, con la participación de los representativos de La Plata, Pergamino, Junín, Bahía Blanca, Necochea y el seleccionado local.

La competencia se dividirá en dos zonas: la Norte, integrada por La Plata, Pergamino y Junín, y la Sur, conformada por Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. Los partidos se jugarán en los gimnasios de Kimberley y Once Unidos. Todos los encuentros del torneo se transmitirán en vivo a través de la plataforma gmlive.tv.

El seleccionado marplatense estará integrado por Joaquín Boo, Joaquín Bulchi Alessandrini, Juan Cruz Locatelli y Matías Zubik (Peñarol); Mirko Cigoy Arnau, Ulises Grassi Islas, Joaquín García y Agustín Bracciale (Kimberley); Gerónimo Pascal Bertini, Feliciano Carabelli Vidal, Lautaro Yurich y Agustín Sartor (Quilmes); Lautaro Maidana Robles (Unión); e Ignacio Cesari y José Piovani (IAE).

El cuerpo técnico estará encabezado por Maximiliano Maciel como entrenador, Mateo González como asistente y Emiliano Alló como preparador físico.

La Roja debutará este jueves a las 20 frente a Necochea, en el gimnasio Valentín Pérez del club Kimberley.

Fixture completo

Jueves 29 de octubre

18:00 | La Plata vs. Junín — Kimberley.

20:00 | Mar del Plata vs. Necochea – Kimberley

Libres: Pergamino y Bahía Blanca.

Viernes 30 de octubre 10:00 | Pergamino vs. La Plata — Kimberley. 10:00 | Necochea vs. Bahía Blanca — Once Unidos. 18:00 | Junín vs. Pergamino — Kimberley. 20:00 | Mar del Plata vs. Bahía Blanca — Kimberley.

10:00 | Pergamino vs. La Plata – Kimberley

10:00 | Necochea vs. Bahía Blanca — Once Unidos

18:00 | Junín vs. Pergamino – Kimberley

20:00 | Mar del Plata vs. Bahía Blanca — Kimberley.

Sábado 31 de octubre 10:30 | Partido por el quinto puesto: tercero de la Zona Norte vs. tercero de la Zona Sur — Once Unidos. 18:00 | Semifinal 1: primero de la Zona Norte vs. segundo de la Zona Sur — Kimberley. 20:00 | Semifinal 2: primero de la Zona Sur vs. segundo de la Zona Norte — Kimberley.

10:30 | Partido por el quinto puesto: tercero de la Zona Norte vs. tercero de la Zona Sur — Once Unidos

18:00 | Semifinal 1: primero de la Zona Norte vs. segundo de la Zona Sur — Kimberley

20:00 | Semifinal 2: primero de la Zona Sur vs. segundo de la Zona Norte — Kimberley

Domingo 1 de noviembre 10:00 | Partido por el tercer puesto — Kimberley. 12:15 | Final — Kimberley.

10:00 | Partido por el tercer puesto: Kimberley.



 

12:15 | Final: Kimberley.

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