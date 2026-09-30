Terror en López de Gomara: un incendio destruyó una casa y señalan una disputa vecinal

Un voraz incendio ocurrido durante la noche del martes generó terror entre los vecinos del barrio López de Gomara luego de que se volviera incontrolable, con gran temor por el resto de las casas linderas.

El hecho ocurrió cerca de las 00 cuando, por motivos que aún tratan de establecerse, comenzó a arder una vivienda ubicada a mitad de cuadra en David Ortega y Beruti.

"Se escucharon gritos y acá todos saben que fue por una disputa entre vecinos, que le prendieron la casa a propósito", apuntó a 0223 Marita, una mujer que vive enla cuadra, aunque las autoridades todavía no confirmaron la intencionalidad del siniestro.

Una dotación de Bomberos asistió rápidamente al lugar para tratar de controlar las llamas que ardieron por largo rato ante la mirada atónita del resto de vecinos. Según confirmaron autoridades a 0223, en el lugar viven dos hombres que serían hermanos, quienes lograron salir ilesos tras advertir el crecimiento del fuego, mientras que en la casa trasera vive una mujer con sus hijos.

Según los primeros peritajes, el siniestro se habría originado por un presunto cortocircuito, aunque no descartan las denuncias de los habitantes de la cuadra, que indican una discusión y posteriormente un hombre arrojando botellas de alcohol para provocar el desastre.

La parte delantera de la propiedad quedó prácticamente destruida por las llamas, mientras que la vivienda ubicada en la parte trasera no sufrió daños de consideración. Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas humanas y uno de los hermanos también logró rescatar a un perro, que sufrió algunas quemaduras y sobrevivió.

"Los bomberos llegaron rápido dentro de todo pero tuvimos mucho miedo por nuestras casas, estaba todo incontrolable. Queremos que se investigue qué pasó, por el bien y la seguridad de todos, y de estos chicos que perdieron todo", señaló Osvaldo, quien hace más de 15 años vive en el barrio.