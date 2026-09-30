Tensión por el incendio de una camioneta: las llamas la devoraron en minutos

Una camioneta Ford Ranger ardió en llamas este miércoles por la tarde tras sufrir un siniestro en el barrio Plaza Peralta Ramos de Mar del Plata. Las llamas afectaron al vehículo mientras se encontraba en la vía pública.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el hecho se registró alrededor de las 14 en inmediaciones de Garay y San Juan, donde por motivos que son materia de investigación, el vehículo se prendió fuego.

Una dotación del cuartel de Bomberos Centro arribó rápidamente al lugar. Pese al esfuerzo, la camioneta estaba envuelta en llamas y se vio afectada por completo.

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas ni lesionadas, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no trascendieron mayores precisiones sobre lo ocurrido.