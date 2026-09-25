Un peligro: otra vez se incendió el conventillo que está pegado a una clínica

El incendio ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Un incendio en un edificio abandonado de España casi 25 de Mayo puso en estado de nerviosismo nuevamente a los vecinos de la zona, que desde hace años vienen reclamando medidas para evitar que personas usurpen el lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 de este viernes cuando un llamado de emergencia, avisó a los bomberos de la presencia de una densa humareda en el predio, de 20 metros de frente y 43 metros hacia el fondo, ubicado al lado de la clínica 25 de Mayo y la sede del Sindicato de Pasteleros.

Una dotación del Cuartel Centro acudió al lugar, cuyo exterior a la calle se encuentra vallado por cartelería y constató el incendio en un ambiente edificado, que se encontraba sin habitantes en su interior.

Luego de unos minutos, el foco fue extinguido por completo.

Varios incendios, denuncias y una tragedia

El pasado 4 de febrero un incendio al mediodía, dejó al descubierto una oscura trama de irregularidades: en esa oportunidad, los bomberos debieron socorrer a algunas familias que habitaban en esa precaria edificación, convertida en conventillo.

El siniestro desnudó un drama para varias personas, en un predio que había sido usurpado, subalquilado e incluso con denuncias por presunta venta de drogas.

En esa oportunidad se vieron grúas preparadas para la demolición, pero una traba judicial interrumpe el derrumbe total de la construcción. Hace unos años una tragedia terminó con la vida de dos personas.

Otro incendio sin víctimas

Durante la noche ocurrió otro siniestro, afortunadamente sin heridos. En este caso un llamado de emergencia alertó a los bomberos de un incendio de una vivienda precaria en Tetamanti y calle 65.

A los minutos, una autobomba del Cuartel Monolito actuó en el lugar y sofocó las llamar, que afectaban una casilla construida con paredes de madera y techo de chapa, de escasas dimensiones.

La vivienda no se encontraba habitada.