Celebraban la llegada de su bebé y un incendio les destruyó la casa: “Nos quedamos sin nada”

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en una tragedia para una familia del barrio Parque Hermoso. Lisbeth había sido mamá por segunda vez seis días antes y, después de los controles correspondientes, ella y su bebé habían recibido el alta para regresar a su hogar.

La gran noticia merecía un recibimiento especial: preparó su vivienda para la llegada del bebé y prendió la salamandra para que el ambiente fuera cálido. Tras eso fue a la casa de su familia, que se encuentra en el terreno de adelante, para compartir unas horas.

En pocos minutos, las llamas consumieron la casa que habían construido con esfuerzo.

Cuando estaban por volver cuando su madre sugirió que se quedaran un rato más. "Nosotros siempre miramos películas juntos y hacemos pochoclos. Nos encontrábamos cenando, hablando, cuando de repente sentimos un ruido", contó Lisbeth en diálogo con 0223.

Su padre salió a ver qué había sucedido y se encontró con un escenario de terror: "No entendíamos qué había pasado. Después supimos que el caño de la salamandra había agarrado la madera y empezó a afectar toda la casa".

La casa la construyeron con la ayuda de su familia.

Adentro de la casa también había una moto que por el fuego explotó dentro de la casa. "Al costado también había un bidón de nafta que teníamos de emergencia. Con eso el fuego terminó de agarrar toda la estructura", explicó conmocionada.

Para cuando llegaron ya no pudieron salvar nada. "Habíamos armado nuestra casita con mucho amor, comprando las cosas de a poco, con ayuda de mi familia y nuestro sacrificio", reveló.

Su padre actuó rápidamente y sacó a la familia del terreno. "Nos subimos al auto y esperamos en la esquina la llegada de los bomberos, que lograron apagar el fuego. En ese momento nos dimos cuenta de que también había una garrafa adentro. Por suerte no explotó. No sé cómo, pero siento que hubo un Dios que puso la mano ahí para que no explotara, porque faltó muy poquito para que sucediera", afirmó.

Las llamas tomaron toda la vivienda "la cocina, el placard, las cosas nuevas que habíamos comprado hacía poco y que todavía ni siquiera habíamos terminado de pagar. Perdí la ropita de mi bebé que todavía no había podido usar, la cunita, las cosas de mi bebé más grande ocho meses".

Lisbeth quedó con lo puesto al igual que su marido, todo el resto quedó reducido a cenizas.

Lisbeth quedó con lo puesto al igual que su marido, todo el resto quedó reducido a cenizas. Por este motivo pidieron la colaboración de los vecinos de Mar del Plata para poder cubrir algunos elementos hasta que puedan ponerse de nuevo en pie.

"Necesitamos pañales RN y XXG, ropa para bebé recién nacido y talle seis, ropa de dama y hombre. También necesitamos sábanas, frazadas, acolchados y zapatillas talle 37 y 41", indicó.

Asimismo, quienes deseen colaborar de otra forma pueden al alias LISBETH.NADINE o comunicarse al (223) 312-9948.