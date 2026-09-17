Allanaron una casa por el robo de una moto y encontraron el motor

El hombre fue remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración.

La investigación por la sustracción de una moto estacionada en la calle derivó en un allanamiento en el que aprehendieron a un hombre de 31 años y secuestraron el motor del rodado.

Fue personal de la comisaría cuarta y del GAD el que realizó un procedimiento en una vivienda de Marcelo T. de Alvear al 4200, donde hallaron partes del rodado sustraído.

Además, en el lugar hallaron numerosas autopartes de motos y automóviles, cinco teléfonos celulares y una llanta de Volkswagen Amarok. También se secuestró una carabina calibre .22, un tubo cañón y municiones de distintos calibres.

En el marco de una causa por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, al sujeto lo trasladaron a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa).