Allanaron una vivienda por el incendio del templo y secuestraron una camioneta y una campera

Investigan un hurto posterior en el mismo lugar, por el que fueron identificados dos jóvenes.

Personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento en una casa ubicada en Falucho al 10500, en el marco de la investigación por el incendio provocado en un templo de la Comunidad Israelí. Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un hombre de 38 años y secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 12 de septiembre, cuando un colchón fue incendiado frente al acceso del templo ubicado en 3 de Febrero al 2400. Las llamas provocaron daños en la puerta de ingreso y requirieron la intervención de Bomberos para controlar el fuego.

El hombre de 38 años quedó imputado, pero continúa en libertad.

A partir del trabajo realizado posteriormente, que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, los investigadores lograron establecer la presunta participación de un hombre de 38 años. Además, detectaron que una Ford Ecosport habría sido utilizada en el hecho.

Una campera y una camioneta

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Falucho al 10500, los efectivos secuestraron una campera de abrigo con detalles blancos y negros que habría sido utilizada al momento del incendio.

La camioneta Ford Ecosport fue secuestrada en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia.

También la Ford Ecosport, que fue secuestrada en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia. El vehículo será sometido a una pericia con el objetivo de determinar si contiene elementos que puedan estar relacionados con el ataque al templo.

La campera de abrigo que habría sido utilizada al momento del incendio.

El procedimiento permitió avanzar además sobre otro hecho ocurrido días después en el mismo lugar. Según los investigadores, un hurto habría sido cometido por una joven de 18 años y un joven de la misma edad, quienes fueron identificados como la hija y la pareja del hombre investigado por el incendio. Aseguran que los dos jóvenes se encuentran en situación de calle y se desconoce su paradero actual.

Por disposición de la UFI N.º 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, al hombre de 38 años se le notificó la formación de una causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. Sin embargo, no se dispusieron medidas restrictivas de su libertad.