Lo amenazaron con un destornillador para robarle el celular

El dispositivo había sido sustraído en la zona de Las Heras y Avellaneda.

Lo que comenzó con una investigación por el robo de un iPhone a un adolescente de 14 años derivó en un allanamiento donde identificaron a una mujer de 40 años y secuestraron otros tres equipos.

Todo comenzó cuando un sujeto que circulaba en bicicleta amenazó con un destornillador al menor y le sustrajo un iPhone 16 en la zona de Las Heras y Avellaneda. El dispositivo contaba con sistema de geolocalización y su última ubicación registrada correspondía a Gascón al 7500, lo que permitió orientar la investigación hacia el domicilio allanado.

Los dispositivos que fueron recuperados en el operativo.

La medida se llevó a cabo luego de tareas investigativas realizadas por personal de las comisarías primera y segunda que, tras el aval de la Justicia de Garantías, irrumpió en el domicilio y halló tres celulares.

Al ser cursados por el sistema correspondiente, los equipos Samsung A16, iPhone 13 Pro y iPhone 14 Plus registraron impedimentos vigentes vinculados a denuncias por robo, hurto o extravío, por lo que fueron formalmente secuestrados para establecer su procedencia.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 ordenaron la notificación de causa a una mujer, aunque no tomaron ninguna medida restrictiva de la libertad mientras continúan las actuaciones para determinar el origen de los teléfonos incautados.