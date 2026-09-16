SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Allanamiento

Lo amenazaron con un destornillador para robarle el celular

El sistema de geolocalización lo ubicó en una casa en Gascón al 7500. Allanaron el inmueble, identificaron a una mujer de 40 años y secuestraron tres celulares. 

El dispositivo había sido sustraído en la zona de Las Heras y Avellaneda.

16 de Septiembre de 2026 18:34

Por Redacción 0223

PARA 0223

Lo que comenzó con una investigación por el robo de un iPhone a un adolescente de 14 años derivó en un allanamiento donde identificaron a una mujer de 40 años y secuestraron otros tres equipos.

Todo comenzó cuando un sujeto que circulaba en bicicleta amenazó con un destornillador al menor y le sustrajo un iPhone 16 en la zona de Las Heras y Avellaneda. El dispositivo contaba con sistema de geolocalización y su última ubicación registrada correspondía a Gascón al 7500, lo que permitió orientar la investigación hacia el domicilio allanado.

Los dispositivos que fueron recuperados en el operativo.

La medida se llevó a cabo luego de tareas investigativas realizadas por personal de las comisarías primera y segunda que, tras el aval de la Justicia de Garantías, irrumpió en el domicilio y halló tres celulares.

Al ser cursados por el sistema correspondiente, los equipos Samsung A16, iPhone 13 Pro y iPhone 14 Plus registraron impedimentos vigentes vinculados a denuncias por robo, hurto o extravío, por lo que fueron formalmente secuestrados para establecer su procedencia.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 ordenaron la notificación de causa a una mujer, aunque no tomaron ninguna medida restrictiva de la libertad mientras continúan las actuaciones para determinar el origen de los teléfonos incautados.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar