Lo acusan de golpear a mujeres en varios robos y de incendiar una casa

Se lo acusa de al menos tres robos violentos y un incendio.

Un joven acusado de cometer al menos tres robos y un incendio fue aprehendido este sábado por personal policial tras la realización de un allanamiento y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la comisaría decimoquinta con apoyo del Comando de Patrullas el que realizó un allanamiento de urgencia y aprehendió al sujeto vinculado a investigaciones por cuatro hechos, entre ellos tres robos agravados y un incendio.

“En uno de los casos se lo acusa de golpear a una mujer durante un intento de robo y, en otro, de ingresar a una vivienda y agredir a dos mujeres para sustraer dinero y pertenencias”, informaron autoridades policiales.

La fiscal Romina Díaz dispuso que el sujeto, sobre quien pesaba una orden de detención vigente y un pedido de captura activo, fuera alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.