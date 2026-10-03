Lo acusan de golpear a mujeres en varios robos y de incendiar una casa
Tiene 25 años. Registraba un pedido de captura y detención. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
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Un joven acusado de cometer al menos tres robos y un incendio fue aprehendido este sábado por personal policial tras la realización de un allanamiento y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Fue personal de la comisaría decimoquinta con apoyo del Comando de Patrullas el que realizó un allanamiento de urgencia y aprehendió al sujeto vinculado a investigaciones por cuatro hechos, entre ellos tres robos agravados y un incendio.
“En uno de los casos se lo acusa de golpear a una mujer durante un intento de robo y, en otro, de ingresar a una vivienda y agredir a dos mujeres para sustraer dinero y pertenencias”, informaron autoridades policiales.
La fiscal Romina Díaz dispuso que el sujeto, sobre quien pesaba una orden de detención vigente y un pedido de captura activo, fuera alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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