Amenazó con prender fuego la casa y golpeó al hijo de la ex

Un hombre de 40 años acusado de ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja, provocar daños y amenazarla durante un episodio de violencia familiar fue aprehendido por personal policial en la ciudad de Batán.

Minutos antes de las seis de la mañana una oficial de policía de 31 años se presentó en la comisaría octava y solicitó auxilio porque su ex pareja había ingresado por la fuerza a la casa y provocado varios daños.

"La victima manifestó que su expareja había dañado la puerta de aluminio de una habitación provocando destrozos de muebles y la habría amenazado con prender fuego la casa, además de impedirle salir del lugar", informaron autoridades policiales.

Según su relato, durante el forcejeo intervino su hijo de 15 años, quien habría recibido golpes en la espalda y hombro derecho por parte del acusado. Posteriormente, la mujer lo convenció de salir de la casa y se dirigió con su hijo al domicilio.

"El acusado subió también al rodado y, durante el trayecto se habría producido otro forcejeo, llegando a tomar las llaves y detener el vehículo, pero la mujer logro finalmente arribar a la dependencia y solicitar ayuda", agregaron.

Momentos después, el hombre ingreso detrás de ella a la comisaría, donde fue contenido por personal policial, procediendo a su identificación y posterior aprehensión, quedando a disposición de la Justicia.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por violación de domicilio, amenazas y lesiones leves y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.