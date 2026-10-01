Fue dos veces a la casa de la ex, la amenazó y lo atraparon

Un hombre de 26 años que el miércoles a la noche irrumpió en dos oportunidades en la casa de la ex pareja fue aprehendido en el barrio Las Heras por personal policial que acudió tras una serie de llamados al 911.

Fueron efectivos del quienes minutos antes de las diez de la noche respondieron el llamado que denunció la presencia de un hombre en el interior de una vivienda causando daños. Al arribar, los efectivos entrevistaron a la damnificada de 26 años quien manifestó que su expareja habría ingresado al domicilio luego de atravesar la tranquera delantera, para posteriormente insultarla y golpear distintos objetos con intenciones de romperlos.

En este momento el hombre ya no se encontraba en el lugar, por lo que los efectivos se retiraron. Sin embargo, alrededor de las diez y media de la noche se recibió un nuevo aviso sobre el mismo domicilio: en esa ocasión el sujeto estaba escondido en el patio trasero, quiso escapar y fue reducido en inmediaciones de Reforma Universitaria y Lebensohn.

Tiene 26 años.

El hombre fue trasladado a la comisaría decimosexta donde se labraron actuaciones por los delitos de daños y violación de domicilio por los que deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente en Tribunales.