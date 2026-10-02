Amenazó con prender fuego la casa de la ex con sus hijos en el interior

Un hombre de 29 años que el viernes a la madrugada entró a la casa de la ex pareja y amenazó con prender fuego la vivienda mientras sus hijos se encontraban en el interior fue aprehendido por personal policial en el barrio Parque Camet.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas Norte llegó a la vivienda donde observaron al sospechoso discutiendo con una mujer de 31 años quien manifestó que la ex pareja había ingresado a su domicilio portando un cuchillo y una masa.

Ante esta situación, y tomando los recaudos correspondientes debido a que el hombre podría continuar armado, los efectivos lo inmovilizaron: en inmediaciones de la vivienda secuestraron una masa con mango de madera y una hoja de cuchilla de aproximadamente 15 centímetros.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimoquinta, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de actuaciones por amenazas y violación de domicilio y el traslado a Tribunales para prestar declaración.