Brutal: tiró a la pareja al piso para sacarle el celular tras una discusión

Un hombre de 30 años que tomó de los brazos a la pareja y la tiró al piso para sacarle el celular tras una discusión fue aprehendido el miércoles a la tarde por personal policial que escuchó los gritos de pedido de ayuda de la víctima.

Personal de la UTOI que realizaba tareas de prevención bajo la modalidad de caminantes en jurisdicción de la comisaría segunda observaron en Colón y Las Heras como un hombre sujetaba de los brazos a una mujer, la zamarreaba y la arrojaba al suelo, mientras intentaba quitarle su teléfono celular.

Los policías redujeron al agresor y asistieron a la mujer de 44 años quien denunció que el sujeto era su pareja, que la agresión se habría originado a raíz de una discusión relacionada con dinero que recibiría de su madre por su cumpleaños y que ya había sufrido agresiones en reiteradas oportunidades.

Tiene 30 años.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas en el contexto de violencia de género. Fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales antes el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente.