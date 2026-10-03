La ayuda llegó: el pastelero que vivía en la calle consiguió traslado y un lugar donde pasar sus últimas noches en Mar del Plata

Se irá a la casa de un familiar con sus caniches este domingo.

Daniel es maestro pastelero, se quedó sin trabajo y, al no poder continuar pagando el alquiler, quedó en la calle junto a sus seis perros. Cuando comenzó a dormir en la puerta de la Iglesia Nueva Pompeya, en avenida Libertad y Olazabal, su historia se viralizó. Su único pedido era conseguir un refugio para que sus perros no pasen frío.

Un grupo solidario logró contactarse con un familiar del pastelero que vive en Buenos Aires. A partir de ese vínculo, consiguieron un lugar donde podrá quedarse y reunieron el dinero necesario para pagar un traslado en un vehículo de aplicación que le permitirá viajar junto a sus seis caniches.

Mientras organizaban el viaje, una mujer se enteró de la situación y, a través de una amiga, logró conseguirle un lugar donde pasar sus últimas noches en Mar del Plata.

Un lugar para pasar sus últimos días en Mar del Plata

Daniel pudo alojarse junto a sus seis caniches en el Arte Hotel Bed and Breakfast, también conocido como Hotel del Arte, ubicado en Rioja 1430. Permanecerá allí hasta su partida hacia Buenos Aires.

Laura, la dueña del hotel, contó a 0223 cómo decidió darle una mano: “Se comunicó una amiga mía, que es proteccionista, y me contó la situación. Me pidió si podía alojarlo. Durante el año no tengo abierto al público y estaba pintando las habitaciones, pero le volví a armar una para darle una mano”.

Según explicó Laura, Daniel ya tiene organizado el traslado, pero todavía necesita ayuda para afrontar los primeros días en Buenos Aires. “La verdad que lo necesita. Consiguió el traslado y está con sus perros y no tiene nada más”, señaló.

Además, contó que cuando fue desalojado se le rompió el celular. Por ese motivo, también comenzaron una campaña para conseguirle uno, aunque sea viejo, que le permita mantenerse comunicado y recibir transferencias.

Cómo colaborar

Durante este sábado, quienes quieran ayudar pueden acercarse al Hotel del Arte, en Rioja 1430, y acercar donaciones, tanto en efectivo como materiales.

También es posible realizar una transferencia a la cuenta del hotel y sus responsables se encargarán de entregarle el dinero a Daniel antes de su viaje a Buenos Aires.