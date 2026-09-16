Tapiada y desalojada: así quedó la vivienda usurpada que causaba conflictos en Alem

En la propiedad fueron identificadas cinco personas, de las cuales tres son mayores de edad.

La vivienda tomada que provocaba conflictos en la zona de Alem y Playa Grande fue tapiada y desalojada este miércoles en un operativo conjunto entre efectivos policiales, personal municipal y Defensa Civil. Sus okupas eran señalados como protagonistas de diferentes hechos de inseguridad en la zona.

El prodecimiento se llevó a cabo en el inmueble situado en la esquina Aristóbulo del Valle y Matheu, donde las autoridades identificaron a los cinco usurpadores y los forzaron a retirarse. También participaron agentes de la DDI, quienes recorrieron distintos sectores que serían utilizados para el pernocte de "trapitos" y personas en situación de calle.

Tras el operativo, los cinco ocupantes se retiraron voluntariamente del inmueble.

Según sostuvo una vecina a 0223, la propiedad había sido ocupada años atrás por su propietario, un hombre mayor que sufrió problemas de salud y fue obligado a dejar el lugar, que pasó a ser cuidado por otra familiar, pero de manera irregular.

Por esos motivos y la falta de seguridad, diferentes personas accedieron de manera ilegal a la propiedad durante algunos meses, quienes serían "cuidacoches" y sujetos "que deambulaban por la zona", de acuerdo al testimonio.

Sin embargo, la problemática llegó a su fin a partir del desalojo y cierre de todas las aberturas de la casa, por lo que la mujer consideró que "para el barrio es una tranquilidad". Los frentistas ya habían realizado presentaciones previas y denunciado la presunta portación de armas de fuego y detonaciones al aire por parte de sus moradores.

A pesar de que la Justicia autorizó el allanamiento para buscar armas, municiones y otros elementos de interés, el resultado fue negativo y de los cinco invasores, tres eran mayores de edad.

No se encontraron armas ni municiones en la propiedad de Aristóbulo del Valle.

Finalmente, el espacio fue tapiado y limpiado por el Emsur para evitar una nueva ocupación hasta que sea restituida a su propietario, mientras que los ocupantes fueron notificados de la formación de una causa por el delito de usurpación.