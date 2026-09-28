Aprehendieron a un hombre que amenazaba a conductores y agredió a la Policía

El aprehendido dijo que vivía en la playa y fue trasladado por personal policial a la comisaría novena.

A través de la Secretaría de Seguridad, informaron que la Patrulla Municipal intervino luego de recibir una denuncia vía WhatsApp sobre la presencia de un hombre que habría amenazado a conductores que intentaban estacionar en el Paseo Galíndez.

Al arribar, los agentes municipales observaron a un sujeto que presentaba un estado alterado y solicitaron apoyo a personal policial, que lo identificó. Sin embargo, durante la intervención agredió verbalmente y de manera despectiva a una oficial.

Ante esta situación, los efectivos le solicitaron que se retirara del lugar, pero se negó y manifestó que vivía en esa playa, mientras continuaba con los insultos y adoptaba una actitud hostil hacia el personal actuante.

Por este motivo, las autoridades le colocaron las esposas reglamentarias y solicitaron un móvil para efectuar su traslado en calidad de aprehendido. Finalmente lo trasladaron a la comisaría novena, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Se recuerda que la línea de whatsapp para denuncias (2233406177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.