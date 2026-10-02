Pastelero quedó en la calle, tiene 6 caniches y necesita un lugar de tránsito

Daniel se queda a dormir en la puerta de la Iglesia Nueva Pompeya.

Daniel es maestro pastelero y hace poco tiempo se quedó sin trabajo. El destino le jugó una mala pasada y la complicada situación económica llevó a que no pueda seguir pagando el alquiler de su vivienda, por lo que quedó en la calle.

Luego de eso, desde hace algunos días busca refugio junto a otras personas en las puertas de la Iglesia Nueva Pompeya (Libertad y Olazábal), donde trata de resguardarse del frío y cuidar lo que más quiere: sus seis perritos que lo acompañan a todos lados.

Tiene seis caniches y necesita algún refugio donde resguardarlos.

Desde que fue desalojado, su única esperanza es conseguir un lugar donde quedarse y, especialmente, un espacio de tránsito para sus caniches que, de otra manera, pasan frío con él.

El hombre se queda a dormir en la puerta de la iglesia Pompeya.

El desafortunado hecho fue reflejado por un grupo de voluntarios que ayudan a personas en situación de calle, que buscaron viralizar su video para conseguir algún tipo de asistencia.

"Sólo pide tránsito para sus perros hasta que se acomode su posición, por favor, muchas personas pueden ayudarlo", pidieron a través de las redes y brindaron su número de teléfono para poder comunicarse: 2257415500. Solicitan refugio para los perros y una oportunidad laboral para el maestro pastelero.