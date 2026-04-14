Ya tiene fecha de desembarco el primer crucero que llegará al Puerto de Mar del Plata

Recientemente trascendió que existían gestiones en curso para que distintos cruceros internacionales pudieran llegar hasta el puerto de Mar del Plata. Ahora, el propio secretario de Turismo, Daniel Scioli, confirmó cuál será el primero en desembarcar y en qué fecha ocurrirá.

Se trata del crucero de expedición Seaventure, que "ya pidió reserva de muelle en el Puerto de Mar del Plata" para el próximo 20 de octubre del 2026 y para marzo y octubre del año próximo. "Es una señal clara de que el turismo de cruceros, que representa el 10% del turismo receptivo, sigue comprometiendose con la Argentina cada vez más", expresó el secretario.

Además indicó que con esta concreción, Mar del Plata podría consolidarse como un punto clave en los viajes hacia la Antártida.

El crucero de Seaventure que llegará al Puerto de Mar del Plata es una embarcación de expedición que tiene capacidad para 150 pasajeros y fue diseñada para viajes en regiones polares. Su destino principal es la Antártida y maneja itinerarios de entre 11 a 17 días.

Los precios de este crucero pueden superar los 11.000 dólares por persona. Además de proporcionar comodidades para las actividades de aventura, cuenta con áreas sociales como restaurante, lounge y sauna.