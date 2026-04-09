Se activa el turismo estudiantil: avanzan las gestiones para recibir egresados de Córdoba

Fomentado por las políticas que le dieron pie a los privados, particularmente a los empresarios de la noche y organizadores de eventos, el panorama turístico en Mar del Plata se copó de jóvenes tras la pandemia. Sin embargo, la situación económica del país y el sustento de las familias en temporada baja o fines de semanas como el pasado por la Semana Santa, plantearon nuevos desafíos.

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Diego Juárez, valoró en diálogo con Radio Extra 102.1 lo que sucedió en los últimos 15 días. "Entre los dos fines de semana largos -el del 24 de marzo y el del 2 de abril/Semana Santa- recibimos más de 251 mil turistas. Es un incremento del 9 por ciento con respecto al año pasado. Eso es porque somos una ciudad que viene trabajando desde antes del inicio de la temporada estival. La oferta es cada vez más amplia, diversa y de calidad para la familia".

Las actividades que confluyen en la ciudad. Foto de 0223.

Mar del Plata, destino estudiantil: en octubre recibirá egresados de Córdoba

Tal como había adelantado este medio en noviembre del año pasado, Mar del Plata se vuelve a posicionar como un destino estudiantil con la llegada de contingentes procedentes de países limítrofes y también de provincias argentinas.

"El sábado aterrizó un vuelo chárter con 150 padres de la provincia de Córdoba. Vinieron a hacer un reconocimiento de la ciudad de Mar del Plata para que sus hijos vengan en octubre. Son chicos de 12 años. Y el próximo sábado viene otro vuelo chárter con 150 padres por el mismo motivo", reveló Juárez.

"El turismo interno de egresados se activó este fin de semana. Estuvieron dando vueltas por los hoteles en los que se pueden llegar a hospedar. También visitaron algún parque aéreo y balnearios. Para muchos de esos chicos es una posibilidad de conocer el mar", valoró.

La costa, lugar predilecto de los turistas. Foto de 0223.

A un paso de la llegada de cruceros

Diego Juárez recibió la semana pasada a Daniel Scioli. "Un amigo de hace años", como lo mencionó, quien le ofreció invitaciones a ferias internacionales donde las ciudades pugnan por estrategias que permitan aumentar la llegada de turistas.

"El viernes a la mañana nos reunimos con el Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación y una empresa naviera. Hay un buque que podría venir en octubre de Noruega, levantar pasajeros chinos en Mar del Plata y seguir para recorrer Ushuaia y la Antártida. Estaría casi todo cerrado. Además de la ruta 2 y los aviones, estamos abriendo otra puerta al turismo", dijo el presidente del EmturyC, entusiasmado por la llegada del crucero que amarraría en la Base Naval.

¿Llegarán cruceros internacionales a Mar del Plata?

El guiño del clima que puede cambiar la dinámica de MDQ

Los vuelos internacionales plantean un desafío para todas las ciudades turísticas. No sólo para quienes gobiernan, también para las aerolíneas. El cálculo minucioso deriva en la decisión de abrir conectividad o no hacia una ciudad. Históricamente, Mar del Plata se vio afectada por la cercanía con Buenos Aires y la recepción de vuelos internacionales en Ezeiza (y en Aeroparque, en menor medida). No obstante, un factor meteorológico le dio una oportunidad al Aeropuerto Astor Piazzolla.

El Aeropuerto y sus chances de crecimiento. Foto de 0223.

Por primera vez en la historia de MDQ, un Boeing 786 aterrizó en su pista. El avión de Aeroméxico debió cambiar la ruta que lo llevaba a la capital de Argentina por la tormenta que acechaba en Buenos Aires. "Tenemos un aeropuerto internacional que es hermoso. Hay que salir a buscar esa conectividad aérea. Queremos poner en la mesa que Mar del Plata es un destino para que toda Latinoamérica y el mundo pueda venir", declaró Diego Juárez.