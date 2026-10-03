Lluvia, frío y ráfagas de hasta 60 km/h: cómo estará el primer fin de semana de octubre

Para el primer fin de semana de octubre se esperan condiciones inestables, marcadas por lluvias y fuertes ráfagas de viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima no superaría los 9 grados. Para el domingo, las condiciones podrían mejorar.

La mañana comenzó con el cielo nublado y lluvias débiles, aunque constantes. La temperatura arrancó en 10,8 grados, con una humedad del 99%. El clima primaveral se está haciendo esperar en Mar del Plata.

Para el resto de la jornada, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14, acompañadas de lluvias durante todo el día, que podrían disminuir hacia la noche.

Por la mañana se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del noreste, que irían disminuyendo a partir de la tarde.

Según el pronóstico del tiempo, para el domingo las condiciones climáticas mejorarán levemente, con cielo cubierto por neblina, pero sin lluvias durante gran parte del día. Hacia la tarde podría aparecer algo de sol. Sin embargo, el viento se mantendrá, con ráfagas de hasta 60km/h durante la tarde.