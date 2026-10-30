Otra final: sin margen, Aldosivi necesita seguir ganando en Avellaneda

Sin margen de error y con la obligación de sumar para continuar aferrándose a Primera División, Aldosivi visita este viernes a las 21.15 a Racing por la penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo del Puerto tiene muy clara su situación. Si pierde, desciende. Por eso, necesita sumar para seguir con vida y estirar la pelea ante Deportivo Riestra. Si empata o gana, deberá esperar lo que pase con el "malevo" el sábado frente a Talleres de Córdoba.

Hoy son cuatro los puntos de diferencia y nada depende del "tiburón". Pero a su vez, sí tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posible para que la presión le caiga del lado de su rival.

Justamente esa, es una palabra que puede jugarle a favor a Aldosivi en el "Cilindro". Racing atraviesa su peor momento en mucho tiempo y es el último partido como local del año, ya sin chances de clasificar y con la gente muy enojada por el presente del equipo. Por eso, la paciencia puede ser una aliada para los marplatenses que saben que, cuanto más corra el partido, más se sentirá el murmullo de los hinchas locales.



