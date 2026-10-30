En 72 cuotas fijas y con la tasa más baja: el préstamo personal que todos eligen

El préstamo personal de Banco Galicia se posiciona entre las alternativas más económicas del mercado argentino durante octubre. La entidad, por lo pronto, ofrece una línea con una tasa nominal anual (TNA) desde el 39% y la posibilidad de financiarse en hasta 72 cuotas fijas. Sin embargo, las condiciones más convenientes están reservadas para los clientes que cuentan con el servicio Éminent y cumplen con los requisitos crediticios del banco.

Cómo es el préstamo personal que ofrece el Banco Galicia

El producto permite solicitar montos de entre $1.000 y $30.400.000, con plazos que van de los seis a los 72 meses. La devolución se realiza mediante el sistema francés, con cuotas mensuales fijas en pesos. Además, el banco informa que no cobra gastos de otorgamiento y que el dinero se acredita en la cuenta una vez aprobado el crédito.

Para pedir el préstamo hay que ser cliente del banco.

Las tasas varían según el servicio contratado. Para los clientes Éminent, la TNA oscila entre el 39% y el 79%, con un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) de entre el 58,86% y el 150,86%. En los segmentos Plus y Plus Gold, la tasa parte del 57%, mientras que para los usuarios Move comienza en el 87%. La cifra definitiva depende también del comportamiento crediticio y de la evaluación del banco.

Para solicitarlo es necesario ser cliente de la entidad, tener una cuenta activa y cumplir con la evaluación crediticia. Entre las condiciones informadas figuran una edad de entre 18 y 80 años y un ingreso neto mínimo de $310.000. La gestión puede realizarse desde la aplicación Galicia o el Online Banking, donde cada usuario puede consultar la oferta disponible y conocer la tasa que le corresponde antes de aceptar.

Antes de solicitarlo, conviene revisar el costo financiero total.

También existe la posibilidad de cancelar el préstamo antes del vencimiento. Según las condiciones de la entidad, pueden aplicarse comisiones de precancelación, aunque el Banco Central establece que no corresponde cobrarlas en una cancelación total cuando transcurrió al menos una cuarta parte del plazo original o 180 días desde el otorgamiento, el período que resulte mayor. Antes de contratar, conviene comparar el costo financiero total y el monto final que habrá que devolver.