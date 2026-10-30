Macabro hallazgo: apareció muerto en su casa rodeado por ocho perros y con mordeduras

Un hombre de 49 años fue encontrado muerto en su vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, rodeado por ocho de sus perros y con múltiples mordeduras en el cuerpo. El hallazgo se produjo cuando su hijo ingresó a la propiedad junto con efectivos policiales. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento y establecer cuándo se produjeron las lesiones.

Cómo fue el macabro hallazgo del cadáver del hombre

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Olivera al 2100, donde la víctima convivía con 18 canes. Cuando llegaron los primeros profesionales de la salud, ocho animales estaban dentro de la habitación y no permitían que se acercaran al cuerpo. Una médica que había acudido en ambulancia constató el fallecimiento, pero la presencia de las mascotas obligó a solicitar la intervención de personal de Zoonosis del municipio.

Tuvo que intervenir el personal de Zoonosis del municipio.

Los agentes municipales lograron poner a resguardo a los cachorros y facilitar el trabajo de los investigadores. A partir de las primeras averiguaciones, los familiares contaron que el sujeto había sufrido fuertes dolores de cabeza y abdominales durante el día anterior. Debido a ese malestar, había decidido acostarse para descansar, un dato que ahora forma parte de las hipótesis que analiza la Fiscalía.

Una de las principales posibilidades es que el hombre haya muerto por causas naturales y que los perros hayan mordido su cuerpo después del fallecimiento. Sin embargo, los investigadores tampoco descartan que las lesiones hayan tenido alguna incidencia en el desenlace. Por el momento, no se pudo establecer si los animales lo atacaron cuando todavía estaba con vida o si las mordeduras se produjeron posteriormente.

El hijo del sujeto fue quien encontró el cadáver.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Ituzaingó, que abrió una causa por averiguación de causales de muerte. La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar el origen del fallecimiento y establecer cuándo se produjeron las heridas. Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido y esclarecer si existió alguna participación de los animales en la muerte.