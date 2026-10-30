Unión luchó hasta el final pero cayó en Armstrong

Deportivo Norte consiguió su cuarta victoria consecutiva en el estadio Jorge Ferrero, en esta ocasión ante Unión de Mar del Plata por 63-55. El goleador del juego fue Juan Esteban De la Fuente con 23 puntos.

Los primeros minutos de juego fueron friccionados en ambos costados, desembocando en un bajo goleo en el tanteador. A falta de cuatro minutos para culminar, gracias a una gran defensa, el visitante empezó a mostrarse como protagonista. Aunque en el último tramo del primer cuarto, el Deportivo Norte achicó la diferencia, terminando 11-12.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El ingreso de Felcaro fue fundamental en los Tigres de Armstrong para darle una intensidad diferente al ritmo que estaba teniendo el segundo cuarto. También por la intensidad con la que defendió a De la Fuente, la principal opción ofensiva del rival. A falta de pocos minutos por culminar la primera mitad, una brillante defensa de Norte y un triple de Rojas fueron claves para adelantarse en el marcador y cerrar 33-27 de cara al entretiempo.

El tercer cuarto se dividió en dos etapas durante los primeros cinco minutos de su juego. Por un lado, en el local fue clave el ingreso de Feder Ponce junto con Rodríguez tanto en defensa como en ataque y en el visitante fue notoria la labor de De la Fuente y Piñero para no permitir que Norte se escape. Para cerrar el tercer cuarto, un triple de Rossarola fue letal para marcar diferencia e ir al último 51-41 a favor del dueño de casa.

El último cuarto fue más conservador, ninguno quería darle ventaja al rival. A falta de dos minutos para que culmine el juego, un tiro de tres puntos de Piñero acercó a la visita y ajustó el marcador. En los 30 segundos finales del juego, una conversión de Vieta desde la línea de tres fue fundamental para marcar distancia. Tras un agónico final, el partido terminó 63-55 a favor del Deportivo Norte, que sumó su cuarta victoria al hilo y pica en punta por la Conferencia Sur.



