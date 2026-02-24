Esta noche el cierre no fue para Unión: el "Celeste" cayó ante Villa Mitre en el Polideportivo

Luego de unos cierres aprestados que terminaron cayendo para el lado del equipo marplatense hoy no pudo ser. La victoria pudo haber sido para cualquiera de los dos y finalmente Unión cayó 80-77 ante Villa Mitre en el Polideportivo Islas Malvinas por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.

En un duelo de alto voltaje por la Liga Argentina, Unión de Mar del Plata protagonizó una batalla intensa frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, que se definió en los últimos tres segundos. El tiro de tres puntos alimentó el inicio de la visita, que encontró en esa vía cuatro conversiones en los primeros seis minutos. Sin embargo, el equipo de Juan Aquino no se desesperó: movió bien el balón, con Carneglia tomando decisiones inteligentes, aunque el gol empezó a hacerse esquivo y el rival aprovechó para correr la cancha y sacar una máxima de ocho. El primer parcial se cerró 18-22.

En el segundo cuarto, el juego interno empezó a darle réditos a Unión. Barrionuevo y Carneglia fueron claves para recuperar la ventaja y obligaron a un minuto de Sebastián Ginóbili para frenar el buen momento local. La respuesta bahiense no tardó en llegar: Pennacchiotti se convirtió en eje ofensivo y sostuvo a la visita. Del otro lado apareció el “momento Montoya”, con Mika encendido como goleador del juego, aunque nuevamente el equipo marplatense perdió fluidez en ataque. Con un cierre más sólido, se fueron al descanso 35-37.

El tercer parcial mantuvo la paridad, pero Unión logró correr mejor la cancha a partir de buenas defensas y eso le permitió pasar al frente por momentos. Fue el mejor tramo del conjunto marplatense, con una positiva aparición de Rincón y un productivo cuarto de Macrini. Villa Mitre respondió con Harina y Alem para no perder pisada y así ingresaron al último período con ventaja visitante por 63-61, dejando todo abierto para un desenlace vibrante.

En el cuarto final, Unión llegó a disfrutar de una ventaja de cinco puntos, aunque el trámite volvió a emparejarse. Federico Harina fue determinante y Tambucci aportó acciones clave, mientras que el local repartía el goleo y sostenía la ilusión. Igualados en 77, Macrini falló un triple decisivo y, en la acción siguiente, Harina clavó un lanzamiento imposible desde el perímetro con tres segundos en el reloj. El saque largo no cambió la historia y la visita terminó festejando un triunfo que dejó a Unión con sabor amargo tras haber estado a centímetros de una victoria clave.

Con este resultado, Unión cayó al puesto 14 y quedó con un récord de 9-16. Además su próximo encuentro volverá a ser en el Polideportivo Islas Malvinas ante Tomás de Rocamora el viernes a partir de las 21 horas.

Síntesis: Macrini 15, Yarza 13, Carneglia 11, Flossi 10, Montoya 10, Bellozas 8, Bernardini 8, Barrionuevo 2