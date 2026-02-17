Unión cerró su gira con derrota ante Pico FC

El equipo de Juan Aquino no pudo ante el poderoso Pico FC de visitante y llegó a su fin la racha de tres vistorias consecutivas.

Unión terminó su recorrido fuera de casa con una caída lógica ante Pico FC por 88-71, en un duelo donde el local mostró mayor intensidad y efectividad. Más allá del resultado, el conjunto marplatense regresará con sensaciones positivas tras sumar dos victorias clave en esta gira, fundamentales para acomodarse en la tabla de posiciones de la Liga Argentina.

El equipo dirigido por Juan Aquino tuvo un arranque prometedor. Guillermo Navarro, goleador del equipo con 13 puntos, marcó el ritmo ofensivo en los primeros minutos junto a Bellozas y Yarza, logrando una ventaja inicial de seis unidades. Sin embargo, cuando el juego se volvió más dinámico y de ida y vuelta, Pico encontró espacios para correr la cancha, su especialidad, y comenzó a inclinar la balanza a su favor.

Con ajustes defensivos y mayor presencia en los rebotes ofensivos, el conjunto pampeano dio vuelta el marcador y cerró el primer cuarto 29-19. La experiencia de Leonardo Mainoldi fue determinante: el ala pivote firmó 17 puntos con un notable 5 de 7 en triples, siendo el faro ofensivo de su equipo. Unión intentó frenar el aluvión con una defensa zonal, pero no logró cortar la fluidez del rival.

En el segundo cuarto, Mateo Macrini (11 puntos) y Navarro sostuvieron el goleo del “Celeste”, que amagó con acercarse en un par de pasajes. No obstante, Pico respondió cada vez que fue exigido, lastimando en la pintura y encontrando en Rodrigo Sánchez un cierre efectivo para irse al descanso largo arriba 47-38.

El tercer parcial mantuvo la misma tónica: intercambio de puntos que no favorecía a Unión, ya que necesitaba una racha defensiva para meterse de lleno en partido. Sánchez volvió a ser influyente y el local sostuvo la diferencia para entrar al último cuarto 68-56 arriba. En los diez minutos finales, Pico no bajó la intensidad y terminó sellando una victoria clara ante un rival que luchó pero no encontró respuestas.

Pese a la derrota, el balance 2-1 deja bien parado a Unión, que ahora afrontará cuatro partidos consecutivos como local en el cierre de febrero. Esos compromisos serán determinantes para consolidar su permanencia y fortalecer su posición en la tabla. El equipo marplatense sabe que en casa deberá hacerse fuerte para transformar esta buena gira en el impulso definitivo de la temporada. Su próximo partido será el 20 de este próximo jueves en el Polideportivo frente a Deportivo Viedma con el objetivo de sumar su novena victoria. Actualmente se ubica en el puesto 14 con un récord de 8-15.

Síntesis: Navarro 13, Macrini 11, Carneglia 10, Yarza 10, Barrionuevo 8, Bernardini 7, Bellozas 7, Rincón 3, Varas 1, Montoya 1