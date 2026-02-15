Unión lo ganó de manera increíble en Junín: Bernardini desató una remontada épica en la Liga Argentina

La Liga Argentina de Básquet volvió a regalar una noche inolvidable y el protagonista fue Unión de Mar del Plata. En Junín, el equipo dirigido por Juan Aquino derrotó a Ciclista Juninense por 86-85 en un cierre para el infarto, consiguiendo su tercera victoria consecutiva y empezando a despegarse del fondo en la Conferencia Sur.

El desenlace fue absolutamente inesperado. A falta de 23 segundos, Unión perdía por tres y parecía que el partido se le escapaba. Sin embargo, apareció Matías Bernardini en modo figura: convirtió un triple clave, sumó desde la línea y clavó otro bombazo agónico para pasar al frente. Fueron siete puntos consecutivos en el momento más caliente del juego para cerrar su planilla con 18 tantos.

El trámite fue cambiante y de alto voltaje. En el inicio, el duelo entre Lombardi y Yarza marcó el pulso ofensivo, mientras que Guillermo Navarro sostuvo a Unión cuando el local intentó escaparse. El primer tiempo se cerró 41-38 para Ciclista y en el tercer cuarto los juninenses aprovecharon su efectividad desde el perímetro para entrar al último descanso arriba 66-60. Incluso llegaron a sacar diez de ventaja en el parcial decisivo, obligando a una reacción urgente del conjunto marplatense.

Y esa reacción llegó con temple y personalidad. Unión ajustó en defensa, forzó errores y, en un cierre cargado de revisiones y tensión, encontró en Bernardini a su héroe inesperado. El triunfo no solo es agónico: es un golpe anímico enorme para un equipo que ahora empieza a mirar hacia arriba en la tabla y que el próximo lunes tendrá otra prueba exigente ante Pico FC para cerrar una gira que ya es más que positiva.

Con este triunfazo sobre el final, Unión escaló del puesto 15 al 13 y su nuevo récord es de 8-14. Además le sacó cuatro victorias de diferencia a Deportivo Norte, que marca el desceso, y que además el equipo santafesino tiene dos partidos más disputados. Mientras que por la parte alta, el equipo marplatense solo esta a una victoria de Villa Mitre para meterse en la zona de Playoffs.

Síntesis: Navarro 27, Bernardini 18, Yarza 10, Bellozas 9, Macrini 9, Flossi 6, Varas 3, Carneglia 3, Ortíz 2