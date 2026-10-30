A tres horas de Mar del Plata: el pueblo rural olvidado con fachadas antiguas y una mística única

Claraz es una pequeña localidad rural del partido de Necochea que conserva parte de la historia ferroviaria y productiva del interior bonaerense. Ubicado a unos 222 kilómetros de Mar del Plata, el pueblo ofrece un paisaje muy diferente al de los principales destinos de la Costa Atlántica. Sus calles tranquilas, construcciones antiguas y espacios históricos permiten conocer una cara menos visitada de la provincia.

Cómo es y dónde queda Claraz

Fundado en 1909, el paraje llegó a tener 639 habitantes según el censo de 2010. Su origen estuvo ligado al desarrollo del ferrocarril y a la producción agropecuaria, dos actividades que impulsaron el crecimiento de numerosas localidades del interior de Necochea. Con el paso de los años y la desaparición del tren, el destino perdió parte de aquel movimiento económico, aunque mantiene una fuerte identidad comunitaria.

Las fachadas permanecen prácticamente intactas.

Uno de los lugares más representativos es la antigua estación de ferrocarril, alrededor de la cual comenzó a desarrollarse la localidad. El predio conserva su valor histórico y todavía funciona como escenario de encuentros comunitarios y celebraciones populares. En diciembre de 2025, por ejemplo, fue sede de los festejos por el aniversario del pueblo, con un desfile, presentaciones artísticas y una feria de emprendedores.

Otro punto de referencia es la Plaza Libertad, ubicada en el corazón de la localidad y vinculada con el paseo Jorge Claraz. Sus espacios verdes permiten recorrer el pueblo a otro ritmo y observar las características de su arquitectura. También forman parte del paisaje las antiguas construcciones y los edificios que recuerdan una época en la que la actividad ferroviaria y agropecuaria sostenía buena parte de la vida económica de la zona.

El pueblo celebró su aniversario en diciembre del año pasado.

Para quienes quieran conocerlo desde Mar del Plata, el recorrido demanda aproximadamente tres horas en auto y comprende unos 222 kilómetros, según el camino elegido. Claraz no cuenta con la infraestructura de los destinos turísticos tradicionales, pero justamente allí reside parte de su atractivo: permite descubrir la historia de un pueblo del interior bonaerense, lejos del movimiento de las playas y los circuitos más concurridos.