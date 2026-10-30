El Súper Niño cambia los planes: cuál será el mejor mes para veranear en Mar del Plata

Se esperan más precipitaciones y un clima húmedo la gran mayoría del tiempo.

El fenómeno de El Niño podría cambiar las condiciones habituales del verano 2027 y modificar los planes de quienes elijan Mar del Plata para sus vacaciones. El evento climático, que alcanzaría una intensidad muy fuerte, tendrá incidencia sobre las lluvias y las temperaturas.

Según las proyecciones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura media de la temporada se ubicará entre los 22,5 °C y los 23 °C, por debajo de los registros de los últimos veranos.

Por qué enero será la mejor época para viajar a Mar del Plata

El pronóstico anticipa un verano más moderado en términos de temperatura, con mayor presencia de nubosidad y precipitaciones frecuentes. La estimación representa un descenso respecto de los 23,9 °C registrados durante la temporada pasada y se relaciona con las condiciones climáticas asociadas al Súper Niño.

De todas formas, esto no significa que vayan a desaparecer las jornadas de calor intenso ni que las precipitaciones estén presentes todos los días, por lo que el verano se disfrutará completo en la Costa Atlántica.

Habrá picos de temperaturas extremas, pero durarán menos tiempo.

Enero suele ser el período más cálido del verano marplatense, con temperaturas máximas medias cercanas a los 26 grados. Febrero presenta registros apenas inferiores, alrededor de los 24 o 25 grados, pero tiene una ventaja para quienes disfrutan del mar: el agua alcanza habitualmente sus valores más elevados después de acumular el calor de los meses anteriores. En marzo, en cambio, comienza a sentirse el descenso térmico y las noches se vuelven más frescas.

La influencia del Súper El Niño podría sumar un factor de incertidumbre a la temporada, especialmente por la posibilidad de lluvias más frecuentes en la región. Incluso durante un verano con temperaturas medias moderadas pueden producirse episodios aislados con máximas superiores a los 32 y 35 grados. En esos períodos, el viento del noroeste puede favorecer un aumento rápido de los registros antes de la llegada de frentes fríos y tormentas.

Febrero tendrá el agua más cálida.

Por sus características climáticas habituales, enero aparece como la alternativa más conveniente para quienes priorizan el calor y las tardes de playa en Mar del Plata. Febrero también puede ofrecer buenas condiciones, especialmente por la temperatura del mar, aunque habrá que seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas. Marzo, por otra parte, queda como una opción para quienes buscan una ciudad más tranquila y aceptan temperaturas menos veraniegas. El pronóstico definitivo se conocerá con mayor precisión a medida que se acerque cada fecha.