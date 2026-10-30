Fin de semana inestable en Mar del Plata: pronostican tormentas, vientos de 50 km/h y algo de sol

El SMN pronostica un viernes y un fin de semana inestable en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Octubre no termina de la mejor manera en Mar del Plata según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con tormentas, chaparrones, algo de sol y temperaturas primaverales.

Si bien este viernes la mañana arrancó bien primaveral, con una temperatura más que agradable, con 15 grados, el último informe del organismo oficial prevé una leve posibilidad de chaparrones por la mañana y altas chances de tormentas –entre 40% y 70%- para la tarde pero apenas nublado y sin agua para la noche.

El SMN pronostica un viernes y un fin de semana inestable en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

La temperatura máxima alcanzará los 18 grados. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que aconseja precaución al circular y realizar actividades al aire libre.

Cómo seguirá el tiempo el sábado

Para el sábado 31 de octubre se pronostica una jornada con temperaturas similares, con una máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados. El día comenzará con condiciones variables y se prevén lluvias durante distintos momentos de la mañana y la tarde, pero a no desesperar: las probabilidades de precipitaciones es muy escasa, de entre el 10 y el 40%.

El viento también será protagonista, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

Domingo con tiempo variable

El domingo 1 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 19 grados y la mínima se ubicará en torno a los 13 grados.

El SMN pronostica un viernes y un fin de semana inestable en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

El pronóstico anticipa nubosidad y posibilidades de lluvias, especialmente durante algunos períodos de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10 y el 40%, por lo que el tiempo podría presentar algunas mejoras respecto de los días anteriores.