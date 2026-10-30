El Municipio recibió una oferta para la compra de 10 motos para poner en funciones la motorizada de la Patrulla

La Patrulla Municipal busca incorporar diez motos para poner en marcha su futura división motorizada en Mar del Plata.

El Municipio de General Pueyrredon recibió una oferta para avanzar con la compra de las diez motos que se incorporarán a la Patrulla Municipal y permitirán poner en marcha su futuro cuerpo motorizado. En la segunda apertura de sobres, realizada este viernes, se presentó una empresa que cotizó $128,5 millones por la provisión de las unidades.

La propuesta supera el presupuesto oficial de $111.870.000 previsto por el gobierno local, por lo que la diferencia entre ambos montos es de aproximadamente $16,6 millones, un 14,9% por encima de lo calculado inicialmente.

La Patrulla Municipal busca incorporar diez motos para poner en marcha su futura división motorizada en Mar del Plata.

La oferta corresponde a Asian Motion Point, oferente que tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se presentó en el segundo llamado realizado por el Municipio luego de que la primera convocatoria, abierta el lunes 26 de octubre, quedara desierta por falta de interesados.

La contratación contempla la adquisición de diez motocicletas cero kilómetro, de 249 centímetros cúbicos, estilo on/off y color negro. Según las condiciones establecidas en el pliego, las unidades deberán ser entregadas dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra.

La iniciativa se da en el marco del regreso de Montenegro a la intendencia, con la seguridad como punto central de la agenda.

El objetivo del Ejecutivo es conformar una división motorizada dentro de la Patrulla Municipal, con la intención de ampliar la capacidad de desplazamiento de los agentes y reforzar las tareas de prevención y control en distintos sectores de Mar del Plata.

La iniciativa había sido anunciada en marzo por el entonces intendente interino Agustín Neme y tuvo su primera instancia formal el 21 de octubre, cuando el gobierno municipal lanzó el llamado a licitación privada con un presupuesto oficial de casi $112 millones. Sin embargo, aquella convocatoria no despertó el interés de ninguna empresa. Ante la ausencia de ofertas, el Municipio resolvió realizar un segundo llamado, cuya apertura se concretó este viernes y finalmente contó con la presentación de Asian Motion Point S.A.

La segunda convocatoria tuvo un oferente, luego de que el primer llamado municipal quedara desierto por falta de propuestas.

Ahora, la propuesta deberá atravesar las instancias de evaluación correspondientes para determinar si cumple con los requisitos técnicos y administrativos del pliego y si puede avanzar hacia una eventual adjudicación.