Complicaciones para el armado de la motorizada: el Municipio no recibió ofertas para la compra de motos

El Municipio buscaba comprar 10 motos para poner en marcha la división motorizada de la Patrulla Municipal.

El Municipio de General Pueyrredon no recibió ofertas para la compra de las 10 motos que busca incorporar a la Patrulla Municipal para poner en marcha un cuerpo motorizado. La apertura de sobres se realizó el viernes y, ante la ausencia de propuestas, el Gobierno deberá realizar una nueva convocatoria para avanzar con el proyecto.

En medio de la expectativa por el avance de la iniciativa, anunciada en marzo por el entonces intendente interino Agustín Neme, el acta de apertura de la Licitación Privada N° 11/26 dejó en evidencia la falta de interés de potenciales oferentes, principalmente concesionarias que podrían proveerle al Municipio las unidades requeridas.

La licitación privada se abrió el viernes 23 de octubre, pero no se presentaron ofertas para la adquisición de las motocicletas.

Según el documento al que accedió 0223, cumplidas las 10 previstas para la apertura de sobres, "se constató que no se han recibido sobres". De esta manera, quedó formalizada la ausencia de propuestas para la adquisición de los vehículos.

La contratación contaba con un presupuesto oficial de $111.870.000 y tenía como objetivo incorporar 10 motocicletas cero kilómetro para la Secretaría de Seguridad, con el fin de darle forma a la división motorizada de la Patrulla Municipal.

La falta de oferentes representa un obstáculo administrativo para avanzar con la compra y concretar la puesta en marcha de la nueva unidad. Ahora, la Comuna podrá formular un nuevo llamado a licitación, a la espera de generar el interés de empresas del sector.

La compra tenía un presupuesto oficial de $111.870.000 y contemplaba unidades cero kilómetro de 249 centímetros cúbicos.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el llamado, las motos debían ser de 249 centímetros cúbicos, estilo on/off y de color negro, con características aptas para circular tanto en calles urbanas como en caminos fuera de ruta. Además, debían quedar patentadas a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

El pliego también establecía que las 10 unidades debían entregarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Sin ofertas para evaluar, la contratación no pudo avanzar hacia esa instancia.

El proyecto fue anunciado en marzo por Agustín Neme y apunta a sumar una división motorizada a las tareas de la Patrulla Municipal.

La creación de la motorizada había sido anunciada por Neme durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en marzo. La iniciativa apunta a sumar una herramienta de desplazamiento para las intervenciones de la Patrulla Municipal, en el marco de las políticas de seguridad del Gobierno local.

El proyecto se mantuvo sin avances durante buena parte de 2026 y registró un impulso tras el regreso de Guillermo Montenegro al frente del Ejecutivo municipal. La iniciativa se inscribe en una gestión que ubica a la seguridad como uno de sus ejes centrales.