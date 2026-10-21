Crearán el cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal y comprarán 10 motos

El Municipio lanzó una licitación privada para adquirir 10 motocicletas 0 km destinadas al cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal.

La creación de un cuerpo motorizado para la Patrulla Municipal comenzó a tomar forma con el llamado a una licitación para adquirir las primeras 10 motocicletas, tras el la reasunción de Guillermo Montenegro en la intendencia y luego del anuncio realizado por el entonces jefe comunal interino Agustín Neme durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en marzo.

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Seguridad mediante la Licitación Privada 11/26, que contempla la compra de unidades 0 km de 249 centímetros cúbicos, estilo on/off y color negro, aptas tanto para la circulación urbana como para caminos fuera de ruta.

Al reasumir la intendente, Montenegro puso a la seguridad como eje excluyente para la gestión local.

El presupuesto oficial previsto para la adquisición asciende a $111.870.000. Además, las motocicletas deberán quedar patentadas a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Según las condiciones del llamado, la entrega deberá concretarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra. La apertura de sobres está prevista para este viernes 23 de octubre.

La compra tiene un presupuesto oficial de $111.870.000 y las motos deberán entregarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra.

El avance administrativo se produce varios meses después del anuncio de Neme, quien había planteado a comienzos de años la incorporación de un cuerpo motorizado como parte de las medidas vinculadas con la seguridad y el control del espacio público.

La medida se da en el marco del fortalecimiento de la Patrulla Municipal, en un contexto donde con la vuelta de Guillermo Montenegro a la intendente se busca focalizar aún más la gestión en el área de seguridad, entendida como una prioridad absoluta para este momento de la gestión.

“En nuestra ciudad hay un problema muy grave con la seguridad y decidí ponrme al frente”, expuso el jefe comunal en la conferencia de prensa brindada el pasado 7 de octubre, tras reasumir funciones.