Hallaron restos óseos en bolsas en un descampado: encontraron una cabeza adentro de una cartera

El hallazgo generó un importante despliegue policial en el lugar que continúa trabajando en la zona con un rastrillaje.

Un impactante hallazgo se produjo este viernes por la mañana en el barrio Parque Independencia de Mar del Plata, donde un grupo de chicos que jugaba en un descampado encontró restos óseos que parecerían humanos dentro de distintos envoltorios.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, en inmediaciones de Posadas y avenida de las Islas Malvinas. Según las primeras informaciones que narraron vecinos a 0223, los nenes encontraron una cartera y, al abrirla por curiosidad, descubrieron que en su interior había una cabeza aparentemente humana.

Ante la situación, rápidamente dieron aviso a los adultos y, al revisar el terreno, encontraron otras bolsas con distintas partes de lo que, a priori, sería un cuerpo.

El hallazgo se produjo este viernes por la mañana en el barrio Parque Independencia.

El hallazgo generó un importante despliegue policial en todo el terreno baldío que continúa trabajando en la zona con un rastrillaje. En el hecho interviene la fiscalía de Fernando Berlingeri.

Hallaron restos humanos en bolsas en un descampado de Mar del Plata: encontraron una cabeza dentro de una cartera

Mientras tanto, se espera la presencia de personal forense para los peritajes y se deberá determinar la veracidad de los restos y (en ese caso) la identidad de la víctima, además de establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.