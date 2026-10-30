Salió de la cárcel, robó el mismo día y lo detuvieron

Un hombre de 52 años que había recuperado la libertad fue aprehendido horas después al descubrir en su domicilio objetos sustraídos horas antes en una vivienda de el barrio Playa Dorada bajo la modalidad "escruche".

Fue en el marco de una causa a cargo del fiscal Ramiro Anchou que personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar allanó una vivienda en el barrio Santa Elena.

Allí secuestraron dos garrafas de 10 kilos, una canilla monocomando de metal, restos de grifería -que fueron restituidos a su dueño- y un arma de utilería metálica.

Autoridades policiales informaron que en el lugar aprehendieron al hombre de 52 años que horas antes había recuperado la libertad desde la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de otra causa por robo agravado por efracción en grado de tentativa.

En el marco de esta nueva causa por encubrimiento y robó deberá prestar declaración en las próximas horas.