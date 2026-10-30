“Qué linda te queda la calza”: denunció a un hombre por acosar a su hija adolescente y lo culparon de quemarle la casa

“Qué linda te queda la calza”: una denuncia por acoso quedó vinculada al incendio del taller

Detrás del incendio que destruyó un taller ubicado en Martínez de Hoz al 600, en el barrio San Antonio de Mar del Plata, pesa una denuncia contra un hombre de aproximadamente 45 años por presuntos hechos de acoso hacia una adolescente de 15 años.

El lunes, los bomberos del cuartel Monolito fueron alertados por un incendio en la propiedad, donde también trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense. Las llamas provocaron importantes daños y destruyeron la vivienda.

La madre de la adolescente denunció que el hombre la habría seguido en un auto, tocado las piernas y dado un beso en la boca.

El inmueble era utilizado por un hombre que, según los vecinos, trabajaba desde hacía unos ocho años en el lugar realizando arreglos mecánicos de automóviles. De acuerdo con los testimonios recogidos en el barrio, el hombre no aparece por la zona desde hace aproximadamente una semana.

En medio del operativo, vecinos comentaron que el hombre había sido señalado por presuntos hechos de abuso y acoso contra menores de edad. Algunos creían que esa situación podría haber motivado el incendio, aunque no hay elementos que permitan confirmar esa hipótesis.

La denuncia de la familia

Una de las vecinas que habló sobre el caso fue la madre de una adolescente de 15 años, quien denunció al hombre ante la Comisaría de la Mujer y la Familia después de que su hija le contara lo que habría ocurrido durante un episodio en el que el hombre la llevó en su automóvil.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer.

En la presentación policial, relató que su hija le contó que el hombre la habría seguido en un Chevrolet mientras caminaba por la zona de Martínez de Hoz, entre Magallanes y Ayolas, para dirigirse a sus clases de boxeo.

Según consta en el acta, durante el trayecto "el hombre habría hecho comentarios sobre el aspecto físico de la adolescente y su voz, mientras le tocaba los brazos y las piernas". La denuncia señala que, cuando la joven descendió del vehículo en la zona de la calle Neuquén, "el hombre le habría dado un beso en la boca".

A partir de lo ocurrido, la mujer solicitó una restricción de acercamiento contra el denunciado para proteger a su hija y al resto de su familia. Según indicó, el pedido todavía no había sido aprobado.

La mujer aclaró que no podía determinar si el incendio había sido intencional o accidental.

En la denuncia también manifestó que el hombre se había acercado anteriormente a su domicilio cuando ella y su pareja no estaban presentes. Además, señaló que, después de conocer el episodio, "otros vecinos le comentaron que el sujeto habría tenido comportamientos similares con otras adolescentes".

Cómo fue el hecho

En diálogo con 0223, Daiana contó que los acercamientos del hombre hacia su hija habrían comenzado tiempo atrás: "Cuando yo trabajaba a la mañana, mi nena venía de la escuela tipo 13.30 y siempre estaba una hora, media hora sola”, relató.

Según su testimonio, el hombre comenzó a acercarse con distintos pretextos, como pedirle un encendedor o una botella de agua. Con el tiempo, esos encuentros habrían dado paso a comentarios sobre su cuerpo. “Después siguió: ‘Ay, qué linda que te queda la calza’, como acechándola. Mi nena tiene 15 años recién cumplidos”, sostuvo.

Solicitó una restricción de acercamiento que aún no ha sido aprobada.

La situación habría llegado a un punto crítico el lunes 19 de octubre, cuando la adolescente se dirigía a sus clases de boxeo y el hombre la habría seguido en su automóvil. Tras conocer lo ocurrido, Daiana decidió realizar la denuncia. “Cuando se enteró de que había ido a la comisaría, se fue y no apareció más”, afirmó.

Al ser consultada sobre el incendio, Daiana explicó que cuando salió a verificar qué pasaba "estaban todos los vecinos acá afuera. Era todo humo, porque ya estaba prendido fuego”, recordó.

La mujer aclaró que no podía determinar si el incendio había sido intencional o accidental. “Vi que vino gente a querer usurpar los terrenos y robarle cosas, pero no sé si se metieron de noche, si sacaron cosas o si vino él y sacó cosas. Yo no vi”, explicó.

Por último, la madre insistió en que su principal preocupación es la seguridad de su hija y que por eso solicitó una medida de protección.

La denuncia por los presuntos hechos contra la adolescente y el pedido de restricción de acercamiento quedaron asentados ante la Comisaría de la Mujer y la Familia. Mientras tanto, las circunstancias que originaron el incendio continúan sin estar claras y no se pudo establecer una relación entre el fuego y la denuncia.

Los presuntos detenidos por el incendio

A la par, tres hombres de 29, 30 y 36 años, identificados como el padre de la víctima y sus tíos, fueron detenidos luego de tres allanamientos en el marco de una investigación por robo agravado.

La causa se inició el 22 de octubre, cuando un hombre de 42 años denunció que fue convocado a una vivienda con la excusa de revisar su vehículo, donde habría sido golpeado, despojado de sus pertenencias y expulsado a la calle. Días después, los sospechosos también habrían ingresado a su taller para sustraer herramientas, electrodomésticos y documentación.

"Nos acusan a nosotros de prender fuego la casa y de que le robamos cosas, pero no hicimos nada", reveló la mujer a 0223. Asimismo, indicó que durante el procedimiento "nos rompieron todo y se llevaron nuestras pertenencias".

Los procedimientos se realizaron en domicilios de la zona de Martínez de Hoz al 600, donde la Policía secuestró un arma calibre 12, veinte cartuchos, prendas de vestir, herramientas y otros elementos de interés.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán y quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen la UFI N.º 4 y el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que esté atravesando una situación similar, podés comunicarte con la Línea 144, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, todos los días, en todo el país. Ante una situación de emergencia, llamá al 911.