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Narcomenudeo

Vendía cocaína en su casa, la allanaron y detuvieron

La mujer de 36 años lo hacía en el barrio Félix U. Camet. Este viernes deberá declarar en Tribunales.

La mujer fue aprehendida durante un allanamiento.

30 de Octubre de 2026 10:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer de 36 años acusada de comercializar cocaína al menudeo en su casa del barrio Félix U.Camet fue aprehendida durante un allanamiento a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Tras el aval del Juez de Garantías Daniel De Marco, los efectivos ingresaron a una vivienda en la zona de Isla Trinidad al 500 donde secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular y una cantidad no precisada de dinero.

La investigación comenzó a principios de mes y con diversas tareas investigativas se determinó que la propiedad era utilizada para la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de venta al menudeo.

Durante el desarrollo de las diligencias asignadas se efectuó la interceptación de “compradores previos”, circunstancia que permitió fortalecer la hipótesis investigativa sostenida por los actuantes y reunir nuevos elementos de interés para la causa.

El operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

La mujer quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán y deberá declarar ante los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

 

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