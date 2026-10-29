La mujer que extorsionó al padrino de su hija durante dos años negó haber amenazado a la víctima

La mujer de 46 años acusada de extorsionar a un hombre de 66 bajo amenazas de tomar represalias contra su familia y haberle sacado aproximadamente diez millones de pesos durante dos años reconoció haberlo engañado, pero desmintió que lo haya amenazado en alguno de los pedidos.

Tiene 46 años.

La imputada estuvo acompañada por miembros de la defensa oficial y le dijo al fiscal Luis Ferreyra que le pedía plata al hombre de 66 años. Al término de su presentación, el titular de la fiscalía temática le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención y que siga alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

En el marco de las actuaciones pendientes, la fiscalía llamaría a la víctima para que amplíe su declaración ya que en su denuncia manifestó que desde febrero de 2024 venía entregando dinero a la mujer porque lo habría involucrado en una situación vinculada con un presunto hecho de violencia y amenazado con posibles represalias contra sus familiares si dejaba de pagar.

Tal como adelantó 0223, de acuerdo con la denuncia, el hombre habría transferido alrededor de 10 millones de pesos a lo largo de ese período y aportó comprobantes de las operaciones para respaldar su presentación judicial.

En el marco de la investigación y de acuerdo a las directivas de la fiscalía se organizó un encuentro entre el denunciante y la sospechosa para concretar la entrega de dinero exigida: en una estación de servicio ubicada en Colón y Champagnat la detuvieron cuando recibió 200 mil pesos.