Iban tomando vodka en moto y mordieron a una policía que quiso identificarlas

Dos mujeres de 18 y 24 años fueron aprehendidas el viernes a la madrugada luego de agredir físicamente a una sargento de la Policía que intervenía en un procedimiento de control vehicular.

El hecho ocurrió minutos antes de las dos de la mañana en inmediaciones de las calles Mariano Acosta y Bolívar cuando personal de Patrulla Municipal y efectivos policiales intervinieron tras una persecución de una motocicleta Mondial 110 en la que circulaban ambas mujeres sin casco de seguridad.

Al interceptar el rodado, los agentes constataron distintas irregularidades en la documentación obligatoria: la conductora no contaba con licencia habilitante, cédula de identificación ni seguro, y tampoco llevaba casco. Además, observaron que las ocupantes tenían una botella de vodka abierta.

Ante las infracciones detectadas, se dispuso la confección de las actas correspondientes y el traslado de la motocicleta al área de Tránsito. Sin embargo, ambas ocupantes se resistieron al procedimiento y atacaron a golpes de puño a una sargento, a quien también mordieron en una de sus manos.

Las dos mujeres fueron aprehendidas tras agredir a una policía.

Personal de Patrulla Municipal intervino para separar a las involucradas y posteriormente llegó un móvil policial que colaboró con la reducción de ambas mujeres. Se realizaron las actuaciones correspondientes y un test de alcoholemia a la conductora, que arrojó resultado negativo.

Desde la fiscalía Flagrancia dispusieron actuaciones por atentado agravado contra la autoridad, además del traslado de las aprehendidas a la Unidad Penal Nº 50 y su posterior presentación ante la sede judicial.