No acató una orden policial y lo llevaron a la comisaría

Un hombre de 30 años fue aprehendido este jueves en el límite de los barrios Malvinas Argentinas y Coronel Dorrego luego de negarse a cumplir las indicaciones del personal policial que le solicitó retirar sus pertenencias de la vía pública.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas en la intersección de Armenia y avenida Luro luego de observar al hombre en el lugar, donde tenía colchones, mantas y otros objetos personales.

Tiene 30 años.

“Los agentes le solicitaron que se retirara, pero el hombre se habría negado a acatar las órdenes impartidas, motivo por el cual se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría sexta desde el Juzgado Correccional Nº 3 se dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad bajo caución juratoria.