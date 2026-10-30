Entró armado a una barbería, encerró a todos en el baño y escapó con máquinas y hasta una playstation

Un delincuente armado asaltó una barbería ubicada en el barrio Camino a Necochea. El hombre ingresó mientras Jesús, uno de los trabajadores, atendía a un cliente, los amenazó con un arma y los obligó a encerrarse en el baño. Antes de escapar, los ató con precintos y se llevó distintas pertenencias del local.

El episodio ocurrió el local Boss, en inmediaciones de avenida Vértiz y Tetamanti, durante la jornada del jueves y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes muestran al asaltante dentro del establecimiento, vestido con una campera y una gorra, mientras concreta el robo.

En diálogo con 0223, Jesús contó que el hombre llegó caminando y que actuó solo. "Cuando estaba cortando el pelo, llegó un muchacho armado, me apuntó y en ese momento nos hizo meter en el baño. En el baño nos ató con precinto y empezó a llevarse todas las cosas", relató.

Entre los elementos sustraídos había consolas PlayStation, máquinas de cortar el pelo, bicicletas, zapatillas y camperas, entre otras pertenencias del comercio.

El delincuente en acción.

Además, el ladrón aprovechó que había un cliente en el lugar para robarle sus objetos personales. "A nosotros no nos sacó plata, pero al cliente le llevó la mochila y dinero", explicó Jesús. Según el testimonio, el asaltante tendría entre 30 y 32 años. Después de concretar el robo, se retiró del lugar en bicicleta.

Jesús señaló que el episodio generó preocupación entre quienes trabajan en la barbería, que funciona desde hace tres años en esa esquina de la ciudad. "De los tres años que estamos, es la primera vez", afirmó.