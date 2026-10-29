La caniche que cayó de un quinto piso sobrevivió y sus dueños desmintieron las acusaciones

Luego del confuso episodio en el que denunciaban que una caniche había sido lanzada desde un quinto piso del centro de Mar del Plata, sus dueños desmintieron la versión, contaron que se trató de un accidente y aclararon que sobrevivió a la impactante caída.

La noticia había trascendido este miércoles, cuando vecinos afirmaban que una pareja que vive en la zona de Moreno y Santa Fe había sido la responsable de tirarle un botellazo al peluquero de la cuadra y de lanzar a su mascota por el balcón. Ambas escenas fueron registradas en video y coincidían con la historia relatada.

Sin embargo, en las últimas horas habló la familia dueña de Lali, la caniche marrón que cayó al vacío desde el balcón, y explicó que sobrevivió a pesar de las durísimas lesiones sufridas y se refirió a las acusaciones.

"Dijeron un montón de cosas y en el ascensor pusieron un cartel que decía que se había ido un ángel, pero la perrita está viva. Llevé al colegio a mi hija, después fui a trabajar y mi hijo quedó solo. Él salió a comprar algo para comer, se olvidó la puerta abierta y la perrita aparece jugando con el gatito y se me escapó. Gracias a Dios está viva y sana", sostuvo el padre, Juan, en declaraciones a A24.

En ese sentido, contó que Lali y el gato "quisieron pillar una paloma y se escapó la perrita", quien se salvó porque en una primera instancia "cayó arriba de los árboles" y amortizó el posterior golpe contra el asfalto.

En tanto a las lesiones, la familia detalló que la mascota de apenas nueve meses sufrió una fractura de mandíbula, inflamación de un sector del cerebro y heridas en su ojo izquierdo. Fue atendida por un médico veterinario y se encuentra medicada.

Además, por el lado del supuesto ataque al peluquero registrado una semana antes, negaron esa historia y precisaron que en realidad fue una botella mal ubicada en el balcón que cayó al ser chocada por Lali, también jugando con el felino.

"Dijeron muchas cosas de mí y de mi familia", concluyó en su descargo, antes de presentarse en la comisaría para radicar una denuncia por daños y perjuicios.