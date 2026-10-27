Videos: ataque de motochorros y una salvaje entradera el mismo día en Parque Luro

Un vecino fue abordado por cuatro delincuentes cuando guardaba el auto en el garage.

Una brutal entradera y un intento de robo entre cuatro motochorros estuvieron separados por apenas dos cuadras y algunas horas de diferencia en el límite de los barrios Parque Luro y Los Pinares. Ambos quedaron registrados por cámaras de seguridad.

El primero de los hechos tuvo lugar alrededor de las 17 de este lunes en la puerta de una vivienda situada en Marcos Sastre entre Rejón y Strobel, cuando un hombre subió a su camioneta y fue sorprendido por cuatro sujetos en dos rodados.

Sin embargo, la víctima percibió las intenciones de los motociclistas y en el momento en que se detuvieron al lado suyo, aceleró y escapó rápidamente del lugar, evitando el robo de su vehículo.

En cuanto al segundo episodio, fue violento y consiguieron concretar la maniobra. También en un video, se observa que un auto se detiene cerca de las 23:30 en el ingreso de un inmueble en Artigas y Cardiel, y que descienden cuatro delincuentes encapuchados.

Conforme al relato de vecinos a 0223, los ladrones interceptaron a un hombre que se encontraba por guardar su vehículo en el garage, lo abordaron y lo obligaron a acceder a la propiedad, donde lo golpearon salvajemente.

Los agresores habrían atacado al dueño de la casa y sustraído distintos elementos de valor, mientras un quinto integrante aguardaba en el auto gris en el que llegaron para luego darse a la fuga.