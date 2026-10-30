Mar del Plata reunió a funcionarios de Nación y Provincia para coordinar el operativo de seguridad del verano

A poco más de un mes del inicio de la temporada de verano, el Municipio de General Pueyrredon, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Nación realizaron este viernes la primera reunión conjunta para coordinar las políticas de seguridad en Mar del Plata.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Policial Juan Vucetich y se extendió durante aproximadamente dos horas. La reunión se concretó después del último encuentro entre el intendente Guillermo Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en el que habían anunciado una agenda de reuniones periódicas para reforzar la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Por parte del Municipio participaron Montenegro y el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez. En representación de la Provincia estuvieron el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti, y el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio.

La delegación nacional estuvo integrada por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, exfuncionario del área en Mar del Plata, y el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Gustavo Jara, quien también se desempeñó como subsecretario de Seguridad municipal.

Cómo funcionará la mesa de coordinación

Fuentes consultadas por 0223 señalaron que esta primera reunión estuvo enfocada en establecer las pautas de funcionamiento del espacio de trabajo conjunto.

"Fue una primera reunión de la mesa de coordinación. Básicamente se estableció el esquema de funcionamiento de la mesa, de información y operativa. Se dio un respaldo a las fuerzas que están trabajando en el territorio", explicaron.

La iniciativa apunta a articular el intercambio de información y las acciones operativas entre las fuerzas y los organismos de seguridad de los tres niveles del Estado, con la mirada puesta en los desafíos que presenta la temporada turística.

El encuentro se enmarca en el esquema de trabajo anunciado días atrás por Montenegro y Alonso, que contempla reuniones periódicas, coordinación con Nación y acciones conjuntas en materia de prevención e investigación del delito.