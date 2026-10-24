Delincuencia en Mar del Plata: "Necesitamos que la inseguridad no sea un escollo para tener una buena temporada"

El secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Goncalvez, aseguró que trabajarán entre el Municipio, la Provincia y la Nación para enfrentar las nuevas modalidades delictivas en Mar del Plata, y sostuvo que el objetivo es que la inseguridad "no sea un escollo" para lograr una "buena temporada".

Para el funcionario, tanto Mar del Plata como la provincia de Buenos Aires se encuentran "en un punto con mucho trabajo por delante", producto de "un cambio de modalidad que se ha acrecentado y agudizado porque la delincuencia no da tregua".

En ese sentido, consideró en diálogo con Extra, la radio de 0223, que "las diferentes conducciones nacionales, provinciales y municipales deben obligatoriamente ponerse de acuerdo para trabajar mancomunadamente", teniendo en cuenta que tienen "responsabilidades inherentes en función a lo jurisdiccional y a los objetivos que persiguen".

Goncalvez explicó que el objetivo del Municipio es trabajar con Provincia y Nación para reducir la inseguridad en la ciudad.

Además, en la misma línea aclaró que "Mar del Plata no es la excepción a la regla" y valoró "los cambios que se han hecho en la cúpula policial", que en las últimas semanas arrojaron "algunos resultados", referido al operativo "Los pibes chetos" para combatir el narcotráfico en la ciudad.

"Desde las primeras, segundas y terceras líneas venimos trabajando con Provincia como con Nación. Es indudable la realidad que nos toca con una delincuencia que no da tregua y que necesita que haya acuerdos que sean superadores y nos encuentren trabajando de una manera más inteligente, con estrategias más claras", explicó Goncalvez.

En ese punto, destacó que "los acercamientos y las relaciones de la conducción de Montenegro con autoridades provinciales y nacionales ponen la discusión donde tiene que estar", y remarcó: "El enemigo es el delincuente y el inescrupuloso, y nos tenemos que enfocar ahí, dejando de lado algunas discusiones que no tienen que ver con el fondo del problema".

Mar del Plata atraviesa una ola de inseguridad y buscan combatirla a partir de un refuerzo de fuerzas federales.

A su vez, comentó que el jefe comunal le pidió "a todo el Gabinete" que esté "enfocado en revertir la situación y trabajar mancomunadamente con Provincia y Nación, que en términos de seguridad son aliados del Municipio", además de la posibilidad de "traer a la mesa actores importantes y complementarios de la Justicia para ser más efectivos a la hora de juzgar a los delincuentes".

En paralelo, el titular de Seguridad se refirió a la postura del Gobierno municipal en cuanto a los delitos y explicó: "Si por cada puerta que nos rompen y cada auto que nos roban, no pateamos una puerta, no se genera un allanamiento ni existe una consecuencia, van a seguir robando. Si el delincuente encuentra un escenario propicio para robar y no hay investigaciones o detenidos, va a ser muy difícil revertirlo".

En esa sintonía, añadió: "El Estado tiene que hacer cumplir las normas vigentes y aquella persona que cometió un ilícito tiene que estar presa. A quien comete una infracción o una contravención grave, hay que sacarle la moto o el auto. Si no, la mayoría que trabaja y se esfuerza se tiene que comer estas situaciones de convivencia cotidiana con estos inescrupulosos".

Montenegro recorrió las instalaciones del COM junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En última instancia, acerca del regreso de Montenegro, aseguró que "vuelve por la inseguridad, porque tiene una preocupación y vive en Mar del Plata", y adelantó que sus acciones están direccionadas "a fomentar y acercar a las partes, y a buscar metodologías de trabajo que sean más eficientes".

"No tenemos los mismos problemas de delincuencia que hace 5 o 3 años, ni tampoco los que teníamos hace algunos meses, porque la delincuencia va mutando", detalló Goncalvez, que también sostuvo que el líder de General Pueyrredon "es el que toma las riendas de la inseguridad y se ha juntado con la ministra Monteoliva y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso".

"Estamos en víspera del verano y necesitamos que esta temporada sea buena para el marplatense, el trabajador y todos los que vivimos acá, y que la inseguridad no sea un escollo para que esto pueda ser así", sentenció.