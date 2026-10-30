Investigan a una banda por robar en dos empresas de maquinaria agrícola, una inmobiliaria y otros dos comercios

Una presunta banda delictiva con base en Mar del Plata quedó bajo investigación por una serie de robos cometidos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Entre los hechos que se le atribuyen figuran cinco golpes registrados en Tres Arroyos durante agosto, que tuvieron como blanco a dos empresas dedicadas a la venta de maquinaria agrícola, una inmobiliaria, un frigorífico y un estudio jurídico.

La investigación avanzó a partir del análisis de comunicaciones telefónicas y de los movimientos de los sospechosos. Esa información permitió establecer coincidencias entre los desplazamientos registrados durante los robos y los datos que ya manejaban los investigadores de otros episodios ocurridos en la región.

Según publicó La Nueva Verdad de Rauch, los procedimientos en Tres Arroyos derivaron en cuatro allanamientos realizados en domicilios de Mar del Plata por personal de la SubDDI de esa ciudad. Las medidas arrojaron resultados positivos para la causa.

Robos mediante boquetes en techos y paredes

Los cinco hechos investigados en Tres Arroyos fueron cometidos bajo la modalidad conocida como "boqueteros". Los delincuentes ingresaban a los establecimientos mediante perforaciones en techos o paredes, dañaban los sistemas de alarma y sustraían distintos elementos.

Entre lo robado había dinero en efectivo, cheques, documentación comercial y equipos de grabación de seguridad. Las víctimas fueron los propietarios de dos empresas dedicadas a la comercialización de maquinaria agrícola, una inmobiliaria, un frigorífico y un estudio jurídico.

Durante los allanamientos realizados en Mar del Plata, los investigadores secuestraron prendas de vestir y calzado que serían coincidentes con imágenes de las cámaras de vigilancia. También incautaron teléfonos celulares, una tarjeta de memoria y dos equipos DVR.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia, con intervención de la UFIJ N.º 16 de Tres Arroyos.

La pesquisa sobre la presunta banda se relaciona con otros robos de importante magnitud cometidos en Rauch durante mayo, en la concesionaria Dualde Automotores y en la empresa La Mere Michelle. En esos episodios, el botín superó los 80 millones de pesos.

A partir del seguimiento de abonados telefónicos y del análisis de sus desplazamientos, los investigadores detectaron coincidencias entre los movimientos registrados en esos hechos y los vinculados con otros robos en la región.

Uno de los casos que permitió profundizar esa línea fue un episodio ocurrido en Balcarce. Los investigadores de Rauch advirtieron similitudes en los movimientos de los teléfonos que ya tenían bajo análisis y compartieron la información con las dependencias policiales de esa localidad.

En la causa de Rauch hay tres personas identificadas e imputadas. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio local, los sospechosos permanecen en libertad mientras las investigaciones continúan.