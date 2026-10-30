Recuperan un auto robado hace cinco años y secuestran una escopeta

Fue durante un allanamiento en Estación Chapadmalal. Un hombre de 42 años fue imputado por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

En el marco de una investigación iniciada por la presunta circulación de un automóvil con dominio apócrifo en la zona de Batán, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría octava allanó una vivienda donde recuperaron un rodado y secuestraron una escopeta calibre .12.

Elementos secuestrados.

El jueves 29 de octubre un vecino que alertó sobre la presencia de un vehículo que circulaba con una patente presuntamente falsa y los efectivos llevaron adelante tareas investigativas que permitieron identificar el rodado y el domicilio donde se encontraba.

Con la correspondiente orden judicial, este viernes se allanó un inmueble en calle 34 entre 7 y 9 del barrio Estación Chapadmalal donde identificaron a un hombre de 42 años y secuestraron un automóvil Ford Ka que registraba un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2021, en el marco de una causa por robo tramitada por la comisaría quinta.

Fue durante un allanamiento en Estación Chapadmalal. Un hombre de 42 años fue imputado por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, se incautaron las chapas patentes colocadas en el vehículo, documentación de transferencia correspondiente a ese dominio, una insignia de la marca Ford y un teléfono celular. Durante la inspección del patio trasero, los efectivos también hallaron una escopeta calibre .12, sin numeración visible, oculta en el interior de un obrador.

La Fiscalía dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la investigación, y la libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.