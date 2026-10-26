Andaba en un auto robado y lo detuvieron cuando frenó en un semáforo para huir a pie
Tiene 19 años. El rodado había sido sustraído horas antes. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 19 años que circulaba a bordo de un auto sustraído pocas horas antes fue aprehendido este lunes por personal policial tras una persecución: al frenar en un semáforo intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros del lugar.
El procedimiento se registró durante la mañana del lunes cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte recorrían la zona de avenida Champagnat y avenida Colón y observaron un Citroën Aircross blanco que coincidía con las características de un vehículo denunciado como sustraído alrededor de las 7 de la mañana en jurisdicción de la comisaría séptima.
Al intentar identificarlo, los uniformados le indicaron al conductor que detuviera la marcha, pero éste emprendió la fuga a bordo del rodado, circulando en contramano por distintas calles y avenidas: al detenerse ante un semáforo en rojo, abandonó el automóvil y continuó la huida a pie.
Tras un seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo en inmediaciones de las calles Victoriano Montes y Almirante Brown, donde fue identificado y aprehendido. Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares que llevaba consigo, uno perteneciente a la víctima, mientras que otro móvil policial quedó a cargo del resguardo del vehículo.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló el procedimiento, dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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