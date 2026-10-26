Andaba en un auto robado y lo detuvieron cuando frenó en un semáforo para huir a pie

Un joven de 19 años que circulaba a bordo de un auto sustraído pocas horas antes fue aprehendido este lunes por personal policial tras una persecución: al frenar en un semáforo intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocos metros del lugar.

Celulares secuestrados.

El procedimiento se registró durante la mañana del lunes cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte recorrían la zona de avenida Champagnat y avenida Colón y observaron un Citroën Aircross blanco que coincidía con las características de un vehículo denunciado como sustraído alrededor de las 7 de la mañana en jurisdicción de la comisaría séptima.

Al intentar identificarlo, los uniformados le indicaron al conductor que detuviera la marcha, pero éste emprendió la fuga a bordo del rodado, circulando en contramano por distintas calles y avenidas: al detenerse ante un semáforo en rojo, abandonó el automóvil y continuó la huida a pie.

Tiene 19 años.

Tras un seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo en inmediaciones de las calles Victoriano Montes y Almirante Brown, donde fue identificado y aprehendido. Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares que llevaba consigo, uno perteneciente a la víctima, mientras que otro móvil policial quedó a cargo del resguardo del vehículo.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló el procedimiento, dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.